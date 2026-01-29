إعلان

إصابة سيدة وأبنائها الثلاثة باختناق نتيجة تسرب غاز في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:46 م 29/01/2026

تسريب غاز - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيبت ربة منزل وأبناؤها الثلاثة، اليوم الخميس، بحالة اختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهم بقرية شبراريس التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، بوصول مصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزي يعانون من اختناق وضيق في التنفس.

تبين إصابة: ناهد ب.م، 47 عامًا، ربة منزل، وأبنائها زياد ف.ت، 23 عامًا، ولارا، 20 عامًا، وأسيل، 12 عامًا، وجميعهم مقيمون بقرية شبراريس، بحالة اختناق نتيجة استنشاق غاز داخل المنزل.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وشركة الغاز لاتخاذ شؤونهما، وفحص المنزل وبيان أسباب ومصدر تسرب الغاز، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسرب غاز إصابة سيدة وأبنائها الثلاثة باختناق تسرب غاز في البحيرة اختناق نتيجة تسرب غاز قرية شبراريس بمركز شبراخيت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حمدي قوطه يكشف أسباب انسحابه من انتخابات الوفد
أخبار مصر

حمدي قوطه يكشف أسباب انسحابه من انتخابات الوفد
نصائح فعالة للسيطرة على الحموضة دون أدوية.. إليك التفاصيل
نصائح طبية

نصائح فعالة للسيطرة على الحموضة دون أدوية.. إليك التفاصيل

أشرف زكي لـ مصراوي سامح الصريطي غادر المستشفى اليوم
زووم

أشرف زكي لـ مصراوي سامح الصريطي غادر المستشفى اليوم
تطور جديد في أزمة حسابات شيرين عبدالوهاب بمواقع التواصل.. ماذا حدث؟
زووم

تطور جديد في أزمة حسابات شيرين عبدالوهاب بمواقع التواصل.. ماذا حدث؟
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
رياضة محلية

"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا