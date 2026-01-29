إصابة سيدة وأبنائها الثلاثة باختناق نتيجة تسرب غاز في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيبت ربة منزل وأبناؤها الثلاثة، اليوم الخميس، بحالة اختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهم بقرية شبراريس التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، بوصول مصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزي يعانون من اختناق وضيق في التنفس.

تبين إصابة: ناهد ب.م، 47 عامًا، ربة منزل، وأبنائها زياد ف.ت، 23 عامًا، ولارا، 20 عامًا، وأسيل، 12 عامًا، وجميعهم مقيمون بقرية شبراريس، بحالة اختناق نتيجة استنشاق غاز داخل المنزل.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وشركة الغاز لاتخاذ شؤونهما، وفحص المنزل وبيان أسباب ومصدر تسرب الغاز، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.