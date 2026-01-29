لدعم السياحة وتوفير فرص عمل.. فتح جميع وديان جنوب سيناء أمام السفاري

من العرف إلى الرقمنة.. 5 محطات تاريخية شكلت وجه القضاء في الوادي الجديد

جنوب سيناء – رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمشايخ وعواقل وشباب بدو خليج العقبة بمدينة نويبع، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ورئيس مدينة نويبع، وممثلي الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي، وذلك للاستماع إلى المواطنين وتعزيز التواصل المجتمعي.

وقدّم مشايخ وعواقل وشباب بدو خليج العقبة التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بمناسبة حصول مدينة شرم الشيخ على المركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة وما تحقق من إنجازات ملموسة، خاصة في ملف تقنين أوضاع الأراضي.

وأعلن محافظ جنوب سيناء أن الوديان التي لم يتم فتحها لممارسة الأنشطة السياحية سيتم فتحها في القريب العاجل لممارسة سياحة السفاري، مشيرًا إلى أنه جرى بالفعل فتح 8 وديان خلال الأشهر القليلة الماضية، بما يسهم في دعم النشاط السياحي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء البدو.

وأكد المحافظ أنه جارٍ توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات لتوفير وحدات إسكان اجتماعي بأقل تكلفة ممكنة، مراعاةً للبعد الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار للأسر المستحقة.

وأشار إلى أنه جارٍ التنسيق مع الأجهزة والوزارات لحل مشكلة رسوم دخول المحميات، ودعم ملف السياحة البيئية للارتقاء بآفاق التنمية بمدينة نويبع.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعم أبناء سيناء، وعقد لقاءات دورية بينهم وبين المسؤولين لدعم التنمية الشاملة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بالمحافظة.