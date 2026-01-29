ضبط سائق نقل جماعي تحرش بسيدة واستولى على حقيبتها بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سائق نقل جماعي تحرش بسيدة، حال استقلالها السيارة صحبته لتوصيلها وقام بالاستيلاء على حقيبتها وفر هارباً.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث قد تلقى بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أفادت فيه بتضررها من قائد سيارة نقل جماعي، لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة صحبته لتوصيلها، واستيلائه على حقيبتها التي كانت تحتوي على هاتف محمول و (لاب توب)، ثم لاذ بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة الدقهلية) وبحوزته "فرد خرطوش، كمية لمخدر الآيس" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.