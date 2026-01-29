بعد أيام من زواجه.. ويجز يحذف جميع منشوراته على إنستجرام

فاجأ مطرب الراب ويجز جمهوره بحذف جميع صوره ومنشوراته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين متابعيه، خاصة أن متابعيه أكثر من 4.4 مليون متابع.

وكان ويجز قد أثار الجدل مؤخرًا بعد نشره صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي، ظهر خلالها ممسكًا بيد فتاة ترتدي فستان زفاف، وظهرت آثار "الحناء" على يده.

وعلق ويجز على الصورة قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

يُذكر أن آخر أعمال ويجز الفنية كانت أغنية "كلام فرسان" بمشاركة الفنان محمد منير، ومن كلمات الشاعر أمير طعيمة، وحققت نجاحًا واسعًا منذ طرحها.

