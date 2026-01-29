إعلان

بعد أيام من زواجه.. ويجز يحذف جميع منشوراته على إنستجرام

كتب : سهيلة أسامة

01:26 م 29/01/2026

مطرب الراب ويجز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاجأ مطرب الراب ويجز جمهوره بحذف جميع صوره ومنشوراته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين متابعيه، خاصة أن متابعيه أكثر من 4.4 مليون متابع.

وكان ويجز قد أثار الجدل مؤخرًا بعد نشره صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي، ظهر خلالها ممسكًا بيد فتاة ترتدي فستان زفاف، وظهرت آثار "الحناء" على يده.

وعلق ويجز على الصورة قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

يُذكر أن آخر أعمال ويجز الفنية كانت أغنية "كلام فرسان" بمشاركة الفنان محمد منير، ومن كلمات الشاعر أمير طعيمة، وحققت نجاحًا واسعًا منذ طرحها.

حساب ويجز على إنستجرام

اقرأ أيضًا:

اليوم.. مصطفى شوقي يقدم "ابن الأصول"

تطور جديد في أزمة حسابات شيرين عبدالوهاب بمواقع التواصل.. ماذا حدث؟

مطرب الراب ويجز يجز يحذف منشوراته على إنستجرام ويجز بعد أيام من زواجه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مقارنة جديدة بعد التخفيض| جيلي GX3 Pro تواجه جاك JS2 بفارق 80 ألف جنيه
أخبار السيارات

مقارنة جديدة بعد التخفيض| جيلي GX3 Pro تواجه جاك JS2 بفارق 80 ألف جنيه
زاد 195 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يحلق لمستوى قياسي جديد بمنتصف التعاملات
اقتصاد

زاد 195 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يحلق لمستوى قياسي جديد بمنتصف التعاملات
"الحظ هينادي عليهم".. 4 أبراج تتغير أحوالهم للأحسن
علاقات

"الحظ هينادي عليهم".. 4 أبراج تتغير أحوالهم للأحسن
تعرض والدة أحمد حلمي لأزمة صحية
زووم

تعرض والدة أحمد حلمي لأزمة صحية
من دون إمام عاشور.. 15 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا
رياضة محلية

من دون إمام عاشور.. 15 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا