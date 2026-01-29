إعلان

دخان في سماء العكرشة.. إخماد حريق بمصنع لتدوير الكاوتش بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:50 م 29/01/2026
    حريق بمصنع لتدوير الكاوتش
    حريق بمصنع لتدوير الكاوتش
    حريق بمصنع لتدوير الكاوتش

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بمخلفات داخل قطعة أرض مستغلة في فرم وإعادة تدوير كاوتش السيارات، بمنطقة العكرشة التابعة لمركز الخانكة، دون وقوع أي إصابات.

وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق مخلفات بدائرة مركز الخانكة.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء من وحدتي الحماية المدنية بالخانكة وإراسمكوا.

وتبين أن الحريق نشب داخل قطعة أرض مسورة على مساحة تقارب 200 متر مربع، منها نحو 150 مترًا مساحة سماوية، والباقي جمالون، ومستغلة في فرم وإعادة تدوير كاوتش السيارات، حيث اشتعلت النيران في مخلفات داخل السور على مساحة تقدر بـ50 مترًا.

ونجحت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، مع تنفيذ أعمال التبريد اللإزمة، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

