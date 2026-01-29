الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

بروكسل- (د ب أ)

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على إيران، في رد فعل على أعمال القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة، إضافة إلى استمرار إيران في دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وفق ما أفاد به مسؤولون من الاتحاد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وبموجب هذا الاتفاق، تم فرض عقوبات على نحو 30 فردا وكيانا تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

ومن المقرر أن ينشر الاتحاد الأوروبي الأسماء في وقت لاحق، بيد أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ذكر أن المستهدفين يشملون "أعضاء في الحكومة، ومدعين عامين، وقادة وحدات شرطة، وأعضاء في الحرس الثوري، والمسؤولين عن قطع خدمة الإنترنت".