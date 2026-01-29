إعلان

بالصور- محافظ أسوان يبحث تكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية

كتب : إيهاب عمران

12:55 م 29/01/2026
أسوان – إيهاب عمران:

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بوفد منطقة وعظ أسوان برئاسة فضيلة الشيخ محمد علي حفني، مدير عام المنطقة ورئيس لجنة الفتوى، وذلك في إطار دعم أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسات الدينية، بما يسهم في خدمة أبناء المجتمع الأسواني.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الوطني المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ونشر الوعي الديني الصحيح داخل المجتمع.

وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة المحافظة ومنطقة وعظ أسوان من أجل تكثيف القوافل الدعوية والتوعوية بمختلف المراكز والمدن، وخاصة بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، بما يحقق التواصل المباشر مع المواطنين، ويساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان، تواكبًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

ومن جانبه، أعرب فضيلة الشيخ محمد علي حفني عن تقديره لدعم محافظ أسوان المتواصل لدور الأزهر الشريف الدعوي والمجتمعي، مؤكدًا أن منطقة وعظ أسوان حريصة على تنفيذ برامج دعوية وتثقيفية هادفة بالتعاون مع المحافظة، بما يخدم القضايا المجتمعية، ويعزز قيم الولاء والانتماء بين المواطنين.

