أسدلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، الستار عن قضية مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات مالية في منطقة أوسيم، وقضت حضوريًا وبإجماع أراء أعضائها بإعدام المتهم شنقًا بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

وقال المتهم في تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، إن خلاف سابق نشب بينه وشقيقه بسبب اقتراض الأخير لمبلغ مالي وعجزه عن السداد، وسرقة أثاث منزله وبيعه لمروره بضائقة مالية.

وتابع المتهم أنه خطط للخلاص من شقيقه وأخبر والدتهما بأنه سيقوم بقتله نتيجة للخلافات المالية، قائلًا :"أبنك ده أنا هموتهولك".

وأضاف المتهم أنه جهز سلاح ناري "فرد خرطوش" وعصا خشبية وتوجه إلى محل أسفل المنزل يعلم سلفًا أن شقيقه يُقيم به هربًا من الخلافات بينهما، واعتدى عليه بالعصا.

واستطرد المتهم أنه أخرج من بين طيات ملابسه السلاح الناري وصوبه على رأس شقيقه من مسافة قريبة، وضغط على الزناد ما أسفر عن إصابته في العنق والصدر والتي أدت إلى مصرعه في الحال.

واختتم المتهم أنه فور رؤية شقيقه غارقًا في دمائه تركه ولاذ بالفرار من مكان الجريمة دون محاولة إسعافه.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية إصابة الضحية بعيار ناري "خرطوش" في مقدمة عنقه وأعلى الصدر، ما أدى إلى تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية وحدوث نزيف غزير وصدمة نزيفية غير مرتجعة.

