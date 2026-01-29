إعلان

"هموتلك ابنك ده".. ماذا قال المتهم بإنهاء حياة شقيقه بعيار ناري في الجيزة؟

كتب : أحمد عادل

12:27 م 29/01/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسدلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، الستار عن قضية مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات مالية في منطقة أوسيم، وقضت حضوريًا وبإجماع أراء أعضائها بإعدام المتهم شنقًا بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

وقال المتهم في تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، إن خلاف سابق نشب بينه وشقيقه بسبب اقتراض الأخير لمبلغ مالي وعجزه عن السداد، وسرقة أثاث منزله وبيعه لمروره بضائقة مالية.

وتابع المتهم أنه خطط للخلاص من شقيقه وأخبر والدتهما بأنه سيقوم بقتله نتيجة للخلافات المالية، قائلًا :"أبنك ده أنا هموتهولك".

وأضاف المتهم أنه جهز سلاح ناري "فرد خرطوش" وعصا خشبية وتوجه إلى محل أسفل المنزل يعلم سلفًا أن شقيقه يُقيم به هربًا من الخلافات بينهما، واعتدى عليه بالعصا.

واستطرد المتهم أنه أخرج من بين طيات ملابسه السلاح الناري وصوبه على رأس شقيقه من مسافة قريبة، وضغط على الزناد ما أسفر عن إصابته في العنق والصدر والتي أدت إلى مصرعه في الحال.

واختتم المتهم أنه فور رؤية شقيقه غارقًا في دمائه تركه ولاذ بالفرار من مكان الجريمة دون محاولة إسعافه.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية إصابة الضحية بعيار ناري "خرطوش" في مقدمة عنقه وأعلى الصدر، ما أدى إلى تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية وحدوث نزيف غزير وصدمة نزيفية غير مرتجعة.

اقرأ أيضًا:

"درون لإخماد النيران".. ماذا حدث في حريق الزرايب بمنشأة ناصر؟

السجن 10 سنوات للمتهمة بخطف "مصممة أزياء العجوزة": أجبرتها على بيع شقة إيجار

أحكام رادعة ضد طالبات مشاجرة مدرسة التجمع في اتهامهن بالاعتداء على "كارما"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات الجيزة جريمة قتل مجمع محاكم زينهم مقتل شاب على يد شقيقه خلافات مالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
رياضة محلية

"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
أشرف نبيل يواجه عاصفة الانتقادات: "أنا محامي الجنايات الكبرى.. ومش هسافر
أخبار مصر

أشرف نبيل يواجه عاصفة الانتقادات: "أنا محامي الجنايات الكبرى.. ومش هسافر
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
اقتصاد

شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%

حمدي قوطه يكشف أسباب انسحابه من انتخابات الوفد
أخبار مصر

حمدي قوطه يكشف أسباب انسحابه من انتخابات الوفد
أشرف زكي لـ مصراوي سامح الصريطي غادر المستشفى اليوم
زووم

أشرف زكي لـ مصراوي سامح الصريطي غادر المستشفى اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا