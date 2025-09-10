"من أحياها".. حملة تبرعات لإنقاذ مدرس بالمنوفية من تليف رئوي كامل

المنوفية - أحمد الباهي:

يصارع أحمد عبد الوارث خاطر (47 عامًا)، من قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مدرس وأب لأربعة أبناء، مرض التليف الرئوي الكامل الذي حرمه من التنفس بشكل طبيعي، وجعل جهاز الأكسجين رفيقه الدائم داخل منزله.

وأكد الأطباء أن حالته لا يمكن علاجها بالأدوية أو الأجهزة الطبية، وأن الأمل الوحيد لإنقاذ حياته يتمثل في إجراء جراحة لزراعة رئتين، لكن تكلفتها تصل إلى 20 مليون جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة أسرته البسيطة.

وفي محاولة لمساعدته، أطلق أحد أصدقائه حملة إنسانية بعنوان "من أحياها"، استطاعت خلال 48 ساعة فقط جمع نحو مليون جنيه، ما منح أسرته وأطفاله بصيص أمل في استكمال مشوار العلاج.

وأشار عبد الله عبد الوارث، نجل شقيق الرجل، إلى أن الحملة بدأت يوم السبت الماضي وتمكنوا خلالها من جمع ما يقارب المليون جنيه، لافتًا إلى أن المبلغ المطلوب أكبر بكثير، وأوضح أن مستشفى عين شمس التخصصي وجه أسرته بسرعة نقله إلى مستشفى في أبوظبي بالإمارات، لديها الإمكانات لإجراء عملية زراعة الرئتين وإنقاذ حياته.

وتناشد الأسرة أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مواصلة الدعم، لتأمين المبلغ المطلوب قبل فوات الأوان، مشيرة إلى أن الحملة تتم تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول التبرعات لمستحقيها بكل شفافية.