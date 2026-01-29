مياه المنيا: نصيب الفرد 133 لتراً يومياً ولدينا 197 محطة

المنيا- جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التزام الدولة باستكمال مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بجودة حياة المواطنين، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد، ورفع كفاءة التشغيل، واستدامة الخدمات وفق أعلى المعايير القياسية.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقريرًا شاملًا حول إنجازات ملف مياه الشرب والصرف الصحي خلال عام 2025، في إطار المتابعة الدورية للأداء التنفيذي، ودعم خطط تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالبنية التحتية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية للدولة ومبادرة «حياة كريمة».

وأوضح التقرير أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا تقدم خدماتها داخل نطاق يشمل 9 مراكز و360 قرية، من خلال منظومة متكاملة تضم 197 محطة مياه بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 1,466,366 مترًا مكعبًا يوميًا، بكمية مياه منتجة تصل إلى 884,233 مترًا مكعبًا يوميًا، وبمتوسط نصيب فردي يبلغ 133 لترًا يوميًا، مع تحقيق نسبة تغطية لمياه الشرب تصل إلى 98%.

كما بلغت أطوال شبكات المياه 10,474.236 كيلومترًا حتى 30/6/2025، مع نجاح ملحوظ في خفض نسبة الفاقد إلى 15%.

وفيما يخص الصرف الصحي، أشار التقرير إلى امتلاك الشركة 102 محطة صرف صحي بطاقة معالجة 197,795 مترًا مكعبًا يوميًا، وبنسبة معالجة 92%، ونسبة تغطية للصرف الصحي بلغت 27%، بإجمالي أطوال شبكات انحدار 1,213.189 كيلومترًا، وشبكات طرد بطول 217.529 كيلومترًا.

كما تضم المنظومة 34 معملًا و13 سيارة معمل ثابتة ومتنقلة، وتم تحليل 50,443 عينة حتى 31/5/2025، إلى جانب تنفيذ حملات دورية لتطهير الخزانات حفاظًا على الصحة العامة.

وعلى صعيد مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، أوضح التقرير تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية تقترب من 3.5 مليار جنيه، شملت تنفيذ شبكات مياه شرب لـ192 قرية، تم تسليم 119 قرية منها، وتنفيذ وصلات مياه شرب لـ192 قرية تم تسليمها بالكامل، إلى جانب تنفيذ شبكات صرف صحي لـ13 قرية تم تسليم 8 قرى منها، ووصلات صرف صحي لـ29 قرية، فضلاً عن تنفيذ 35 محطة مياه تم تسليم 30 محطة منها.

وفي الإطار التجاري والخدمي، تم تطوير 6 مراكز لخدمة العملاء، وبلغ عدد المشتركين 1,146,343 مشترك مياه، و265,052 مشترك صرف صحي، مع التوسع في تطبيق منظومات التحصيل الإلكتروني، ونظام CRM، والتعاقد الفوري باستخدام الأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى امتلاك الشركة حملة ميكانيكية متكاملة يتم الاستعانة بها في دعم المحافظات الأخرى وقت الأزمات والطوارئ.

كما استعرض المحافظ التقرير الصادر عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي تضمن تنفيذ مشروع واحد لمياه الشرب ضمن الخطة الاستثمارية بطاقة 8.5 ألف متر مكعب يوميًا وبتكلفة 105 ملايين جنيه، إلى جانب 10 مشروعات مياه شرب بطاقة إجمالية 360.6 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة تقديرية بلغت 1.718 مليار جنيه.

وفي مركز مغاغة، تم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه شرب بني واللمس بطاقة 8.5 ألف متر مكعب يوميًا، مع اجتياز جميع العينات للاختبارات المعملية، وجارٍ اتخاذ إجراءات التسليم الابتدائي.

كما شملت مشروعات الصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تنفيذ محطة معالجة واحدة بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 5 مشروعات صرف صحي بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 1.3005 مليار جنيه.

وفي مركز مغاغة، تم تنفيذ محطة معالجة صرف صحي برطباط بطاقة 20/40 ألف متر مكعب يوميًا وبتكلفة 290 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروعات صرف صحي بعدد من القرى، شملت: بني خلف (70 مليون جنيه)، شم البصل البحرية (120 مليون جنيه)، شم البصل القبلية (80 مليون جنيه)، بني خالد (80 مليون جنيه)، وأحمد يونس (60 مليون جنيه).