أصدرت هيئة الدواء المصرية 4 منشورات تحذيرية بشأن تشغيلات دوائية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لتداولها وسحبها من الصيدليات والمخازن.

وحذّرت الهيئة من عدد من التشغيلات لدواء "Coloverin-D 30 film coated tablets"، الذي تنتجه شركة كيميفارم للصناعات الدوائية، وذلك طبقًا لإفادة الشركة بوجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

وشملت التشغيلات التي حذرت منها الهيئة منها أرقام: 251536A – 251040A – 250109A – 251639A.

ويُستخدم الدواء في علاج بعض الأعراض المصاحبة لعدد من الأمراض التي تؤثر على القناة الهضمية، ومنها الحالات المرتبطة بالقولون.

كما أصدرت الهيئة منشورًا رسميًا آخر حذّرت فيه من تشغيلتين لدواء "Colchicine 0.5 mg tablet BP 2022"، الذي تنتجه شركة النصر، وهما: 824725 – 834725.

وأوضحت الهيئة أن سبب التحذير يرجع إلى صدور عدم مطابقة لهذه التشغيلات، وفقًا لنتائج معامل هيئة الدواء المصرية.

ويُستخدم دواء "Colchicine" في علاج نوبات النقرس الحادة وبعض حالات الالتهاب المفصلي.

تحذير من "حناء غير مطابقة للمواصفات"

وفي سياق متصل، نشرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا بشأن منتج حناء باسم "Emami Gold Indian Henna 120 gm"، للتشغيلة رقم 005، وذلك لصدور عدم مطابقة لهذه التشغيلة من معامل الهيئة.

ويُعد المنتج حناء طبيعية للشعر تُستخدم أساسًا كصبغة طبيعية وتغذية للشعر.

كما حذرت الهيئة من مستحضر بيطري باسم "Neo chem 30% WSP 1kg"، للتشغيلة رقم CHV250212، نتيجة ثبوت عدم مطابقة هذه التشغيلة، وفقًا لما ورد من معامل هيئة الدواء المصرية.

وأكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا)