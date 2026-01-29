إعلان

أكلوا قرنبيط.. تسمم أم و3 من أطفالها في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

01:01 م 29/01/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

أصيبت ربة منزل و3 من أطفالها بتسمم غذائي، إثر تناولهم طعامًا فاسدًا، بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول فاطمة. أ، 42 عامًا، وأطفالها كل من زينب. أ، 14 عامًا، ورحمة. أ، 10 أعوام، وريتاج. أ، 3 أعوام، ويقيمون بقرية جزيرة شندويل، مصابين بقيء وآلام حادة بالبطن، وادعاء تناول طعام فاسد «قرنبيط»، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حالات تسمم سوهاج قرنبيط

