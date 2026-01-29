أسامة سرايا: مصر ليست طرفاً في صراعات ترامب الدولية

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا إن الإدارة الأمريكية الحالية تتبنى نهجاً سياسياً يتسم بـ"النكهة الترامبية"، حيث يسيطر عليها الاندفاع والغرور، معتبراً أن هذا الأسلوب يؤسس لمرحلة مغايرة في التاريخ الأمريكي الحديث تختلف عما شهده العالم في مطلع القرن الحادي والعشرين.

وأوضح سرايا، خلال لقائه ببرنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "Ten"، أن ملامح هذه السياسة وتوجهاتها المستقبلية تم رصدها في وثيقتين رسميتين صادرتين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع الأمريكية، حيث وضعتا توصيفاً دقيقاً لكيفية تحديد أعداء الولايات المتحدة وآليات مواجهتهم في الحقبة القادمة.

وأضاف الكاتب الصحفي أن العلاقة بين القاهرة وترامب لا تشوبها أي أزمات حقيقية، نظراً لأن خلافات الأخير تتركز بالأساس في مواجهة المنظمات الدولية، مؤكداً أن ترامب قدم دعماً للمصالح المصرية من خلال خطوات ملموسة، أهمها جهوده في مساعي وقف الحرب بقطاع غزة، وإفساح المجال لدبلوماسية هادئة مع مصر دون فرض أعباء مالية.

واختتم سرايا حديثه بالإشارة إلى أن ترامب، رغم حدة خطابه تجاه الكثير من القادة، أظهر تقديراً واضحاً للدولة المصرية، مضيفاً أن القاهرة نجحت في الحفاظ على مكانتها بعيداً عن صراعاته الجانبية، في حين تظل قدرته على معالجة ملف حرب غزة علامة فارقة في تقييم أداء إدارته تجاه قضايا المنطقة.