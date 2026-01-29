إعلان

أسامة سرايا: مصر ليست طرفاً في صراعات ترامب الدولية

كتب : داليا الظنيني

02:26 ص 29/01/2026

الكاتب الصحفي أسامة سرايا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا إن الإدارة الأمريكية الحالية تتبنى نهجاً سياسياً يتسم بـ"النكهة الترامبية"، حيث يسيطر عليها الاندفاع والغرور، معتبراً أن هذا الأسلوب يؤسس لمرحلة مغايرة في التاريخ الأمريكي الحديث تختلف عما شهده العالم في مطلع القرن الحادي والعشرين.

وأوضح سرايا، خلال لقائه ببرنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "Ten"، أن ملامح هذه السياسة وتوجهاتها المستقبلية تم رصدها في وثيقتين رسميتين صادرتين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع الأمريكية، حيث وضعتا توصيفاً دقيقاً لكيفية تحديد أعداء الولايات المتحدة وآليات مواجهتهم في الحقبة القادمة.

وأضاف الكاتب الصحفي أن العلاقة بين القاهرة وترامب لا تشوبها أي أزمات حقيقية، نظراً لأن خلافات الأخير تتركز بالأساس في مواجهة المنظمات الدولية، مؤكداً أن ترامب قدم دعماً للمصالح المصرية من خلال خطوات ملموسة، أهمها جهوده في مساعي وقف الحرب بقطاع غزة، وإفساح المجال لدبلوماسية هادئة مع مصر دون فرض أعباء مالية.

واختتم سرايا حديثه بالإشارة إلى أن ترامب، رغم حدة خطابه تجاه الكثير من القادة، أظهر تقديراً واضحاً للدولة المصرية، مضيفاً أن القاهرة نجحت في الحفاظ على مكانتها بعيداً عن صراعاته الجانبية، في حين تظل قدرته على معالجة ملف حرب غزة علامة فارقة في تقييم أداء إدارته تجاه قضايا المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة سرايا الإدارة الأمريكية ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جورجينا تؤدي تدريبات خاصة وهدى الاتربي جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24
زووم

جورجينا تؤدي تدريبات خاصة وهدى الاتربي جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24
فستان شفاف وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة
الموضة

فستان شفاف وجريء.. هيفاء وهبي بإطلالة مُلفتة
حدث ليلًا| عقوبة تسهيل سرقة التيار الكهربى والأرصاد تُحذر من طقس الخميس
أخبار مصر

حدث ليلًا| عقوبة تسهيل سرقة التيار الكهربى والأرصاد تُحذر من طقس الخميس
"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
أخبار المحافظات

"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
تشمل مواقع نووية ومؤسسات حكومية.. ترامب يدرس شن هجوم واسع على إيران
شئون عربية و دولية

تشمل مواقع نووية ومؤسسات حكومية.. ترامب يدرس شن هجوم واسع على إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون