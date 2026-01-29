وصف الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة أنها "أقوى وأخطر رسالة في كلمته، خاصة جملة" اللي مش عارف يغادر منصبه"، معتبرًا أنها تحمل دلالات سياسية مهمة وتكشف عن أزمة حقيقية في أداء السلطة التنفيذية ومؤشر لتغيير وزاري مرتقب.

قال الجلاد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، إنه يتمنى أن يسمح له الرئيس السيسي بتحليل كلمته، موضحًا أن أقرب تفسير لها هو وجود فجوة واضحة بين توجهات وسياسات القيادة السياسية وبين أداء الحكومة والأجهزة التنفيذية في الدولة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، لديه ملاحظات عديدة على أداء المؤسسات التنفيذية، وهو ما يدل، بحسب رأيه، على وجود تغيير حكومي قريب، مستشهدًا بتدخل الرئيس بفيتو رئاسي في أزمة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وأن هذا التدخل يعكس وجود قصور في عمل الحكومة استدعى تدخل رئيس الدولة بشكل مباشر.

وأضاف، أن تعامل الحكومة مع القضايا الجماهيرية الكبرى غير مرضٍ للرئيس، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الخطاب الحكومي الموجه للمواطنين يعتمد على أرقام وتقارير من مؤسسات دولية حول تحسن الاقتصاد، وهو خطاب، على حد وصفه، يصلح للبرلمان والمتخصصين فقط، وليس للمواطن البسيط.

وأوضح أن المواطن المصري لا يشعر بأي تحسن حقيقي في حياته اليومية، بل يشعر بالخذلان عندما يسمع عن نسب نمو وأرقام إيجابية لا تنعكس على دخله أو مستوى معيشته، مؤكدًا أن التحسن الذي ينتظره الناس هو تحسن ملموس في الأسعار والخدمات وفرص العمل، وليس مجرد مؤشرات اقتصادية على الورق.

وسخر مجدي الجلاد، من خطاب الحكومة قائلًا: "هو الحكومة بتحس بالنيابة عن المواطن؟"، مشددًا على أن الحكومة موكلة من الشعب لإدارة مصالحه وثرواته وتحسين حياته عبر برنامج واضح وفعال، وإذا لم تنجح في ذلك فعليها أن ترحل.

واختتم حديثه بتساؤلات مباشرة للحكومة والمسؤولين: لماذا لا يخرج الوزير أو المسؤول للحديث مع المواطنين عن مشكلاتهم؟ ولماذا لا يتم الرد على أسئلة الناس بوضوح وشفافية بدل الاكتفاء بالبيانات والأرقام؟.