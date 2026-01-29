إعلان

انقلاب تريلا محملة بالأرز على الطريق الزراعي في البحيرة- صور

كتب : مصراوي

02:07 ص 29/01/2026
البحيرة- أحمد نصرة:

تعرضت سيارة نقل تريلا محملة بكميات كبيرة من الأرز للانقلاب على الطريق الزراعي السريع بالقرب من مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتسبب الحادث في سقوط حمولة السيارة بالكامل على نهر الطريق، ما أدى إلى امتلاء الطريق بالأرز وتعطل حركة السير لفترة من الوقت أمام السيارات القادمة والمغادرة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث جرى رفع آثار الانقلاب وإزالة حمولة الأرز من الطريق، قبل أن تعود حركة المرور إلى طبيعتها دون وقوع إصابات.

