يمضي الاتحاد الأوروبي قدما نحو إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بالتكتل بعد سحب فرنسا اعتراضها السابق على هذه الخطوة، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".

أكدت الوكالة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في بروكسل اليوم الخميس، وسط توقعات بأن يقروا عقوبات جديدة ردا على حملة قمع الاحتجاجات بوحشية في إيران التي أسفرت عن مقتل آلاف واعتقال آلاف آخرين.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة "X": "فرنسا ستدعم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

وبانضمام فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى مؤيدي القرار، فمن المرجح أن يُقر سياسيا اليوم الخميس، رغم أنه يتطلب إجماعا من الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.

حتى وقت سابق من اليوم الأربعاء، كانت فرنسا مترددة في دعم أغلبية دول الاتحاد التي سعت لإدراج الحرس الثوري على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية على غرار الولايات المتحدة.

وقال بارو في مؤتمر صحفي: "لا يمكن السكوت عن القمع الوحشي للانتفاضة السلمية للشعب الإيراني إن الشجاعة الاستثنائية التي أظهروها المحتجون في مواجهة العنف الأعمى الذي شُن ضدهم لا يمكن أن تذهب سدى"، كما أعلن قصر الإليزيه الرئاسي القرار في وقت سابق.

وتأسس الحرس الثوري بعد قيام الثورة في إيران عام 1979 ويتمتع بنفوذ واسع في البلاد، إذ يسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد والقوات المسلحة، وأسندت إليه أيضا مسؤولية برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني، وفقا لروسيا اليوم.