حاول استعادة الكرة.. مصرع طفل غرقًا فى ترعة بالبحيرة

لقي طفل مصرعه غرقا، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه في مياه ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، أثناء محاولته استعادة عن الكرة بمياه الترعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بغرق طفل بمياه ترعة الرياح البحيري بجوار قرية الصواف، التابعة لذات المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين من الانتقال والفحص أثناء قيام عبدالرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، بمحاولة استعادة الكرة في مياه ترعة الرياح البحيري، اختل توازنه وسقط بالمياه وغرق لعدم إجادته السباحة.

جار البحث عن الجثمان بمياه ترعة الرياح البحيري بمعرفة الإنقاذ النهري والأهالي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.