جنوب سيناء تتجه نحو الزراعة العضوية بوادي فيران

أجرى المهندس أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، زيارة إلى مدينة كاترين لمعاينة بعض المواقع بوادى فيران، تمهيدا للبدء في تنفيذ مشروع الزراعة العضوية.

وقال وكيل الزراعة، إنه من المقرر أن تتجه محافظة جنوب سيناء نحو الزراعة العضوية، بالتعاون بين المديرية ومركز بحوث الصحراء بقيادة الدكتور حسام شوقى، بهدف استعادة النظم البيئية بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه من المقرر أن يجري تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات، ويستهدف خدمة المزارعين والعمل على التنمية الزراعية المستدامة، التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وتجنب الأسمدة الكيماوية والمبيدات والمواد المعدلة وراثيًا، وإنتاج غذاء صحي وآمن،إضافة إلى الحفاظ على البيئة وخصوبة التربة والتنوع البيولوجي.

وأوضح أن هذا النوع من الزراعة يعتمد على الأسمدة الطبيعية مثل "السماد الأخضر، روث الحيوانات، السماد العضوي"، بجانب استخدام الطرق الطبيعية لمكافحة الآفات، مثل الأعداء الطبيعية للآفات، والتحكم البيولوجي بدلاً من المبيدات الكيميائية.

وأشار إلى أنها تسهم بدرجة كبيرة في حماية البيئة وتقليل التلوث، وحماية الموارد الطبيعية، وخصوبة التربة عبر تناوب المحاصيل واستخدام المواد العضوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، و الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.

شهد الحولة المهندس أحمد الحصرى، مدير الشؤون الزراعية، والمهندس أمجد فادى، مدير الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة، ووفد من الباحثين بمركز بحوث الصحراء.

