أحدث 20 صورة لتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

أعلنت وزارة النقل، عن تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، والتي تمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، إذ يشمل المشروع 6.5 كم سطحي من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، و15.2 كم علوي حتى محطة أبو قير، مع إنشاء 20 محطة، منها 6 سطحية و14 علوية.

وأوضحت الوزارة، أنه جاري تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة غبريال، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي، كما يتم تنفيذ أعمال الأساسات الخاصة بالمحطات، بما يشمل الخوازيق والقواعد والأعمدة.

وأشارت "النقل"، إلى استمرار أعمال التسوية والأسوار في ورشتي المشروع بأبو قير وكفر عبده، وبدء تنفيذ المباني والبنية الأساسية المرتبطة بالمحطات.

وأكدت وزارة النقل، أن المشروع سيشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي المستدام بالإسكندرية، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة بالمحافظة، مضيفةً أن المشروع يهدف إلى التشغيل الآمن للخط بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، واستيعاب الحركة المتزايدة للركاب، وخفض الاختناقات المرورية، وتقليل استهلاك الوقود باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع سيزيد الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه، كما سيقلل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، مع زيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

وأضافت أن الخط الجديد يتيح تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

ولفتت وزارة النقل، في ختام بيانها، إلى دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 بطول 31 كم، وتشمل 22 محطة، ضمن مسار علوي وسطحي لتقليل الحاجة إلى نزع ملكية الأراضي، كما أنه جاري التخطيط للمرحلة الثالثة للخط، والتي تمتد من الكيلومتر 21 إلى مطار برج العرب لربط مدينة الإسكندرية بالمطار وتسهيل تبادل خدمات النقل مع الخط الأول لشبكة القطار السريع.

اقرأ أيضًا:

توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل

مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام

حالات رفع عداد الكهرباء.. ماذا يحدث عند عدم سداد فاتورتين متتاليتين؟