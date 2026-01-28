إعلان

الداخلية: ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و50 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:02 م 28/01/2026

مخالفات مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 114 ألفًا و994 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1341 سائقًا، وتبين إيجابية 50 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت أجهزة الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 765 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

كما تم فحص 98 سائقًا، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام قضائية، إلى جانب التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية لتحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق.

مخالفة مرورية تعاطي مخدرات حملات مرورية

