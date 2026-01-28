إعلان

وسط تصاعد التهديدات.. إيران: لم نطلب إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة

كتب : محمد جعفر

11:58 ص 28/01/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لم يجري أي اتصال مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال الأيام الماضية كما لم تطلب طهران التفاوض بشأن الأوضاع الحالية مع الولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يمكن الحديث عن التفاوض في جو من التهديدات، ويجب على الولايات المتحدة أن تدرك ذلك، كما يجب أن تدرك أن المفاوضات لها قواعد ويجب أن تكون مبنية على التكافؤ والاحترام المتبادل.

وتابع عراقجي: "طهران على اتصال بالدول الوسيطة التي تجري مشاورات".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن أسطولا جديدا من السفن الحربية الأمريكية يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن تختار طهران الحكمة وتوافق على عقد صفقة.

وقال في خطاب أمام سكان ولاية آيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر يتجه الآن بشكل سريع نحو إيران، لذا سنرى ما سيحدث آمل أن يوافقوا على صفقة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي إيران الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حبس زوجة أب عذبت طفلًا حتى فقد النطق بالفيوم
أخبار المحافظات

حبس زوجة أب عذبت طفلًا حتى فقد النطق بالفيوم
زحام لافت في اليوم السابع لمعرض الكتاب.. وعدسات مصراوي ترصد دخول الزوار
أخبار مصر

زحام لافت في اليوم السابع لمعرض الكتاب.. وعدسات مصراوي ترصد دخول الزوار
سر إعادة طرح أغنية شيرين عبدالوهاب "اللي يقابل حبيبي"
زووم

سر إعادة طرح أغنية شيرين عبدالوهاب "اللي يقابل حبيبي"
أمل حجازي تتحدث عن خلعها الحجاب: "مستحيل أرجع اتحجب"
زووم

أمل حجازي تتحدث عن خلعها الحجاب: "مستحيل أرجع اتحجب"
مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
أخبار مصر

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون