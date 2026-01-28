وسط تصاعد التهديدات.. إيران: لم نطلب إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لم يجري أي اتصال مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال الأيام الماضية كما لم تطلب طهران التفاوض بشأن الأوضاع الحالية مع الولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يمكن الحديث عن التفاوض في جو من التهديدات، ويجب على الولايات المتحدة أن تدرك ذلك، كما يجب أن تدرك أن المفاوضات لها قواعد ويجب أن تكون مبنية على التكافؤ والاحترام المتبادل.

وتابع عراقجي: "طهران على اتصال بالدول الوسيطة التي تجري مشاورات".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن أسطولا جديدا من السفن الحربية الأمريكية يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن تختار طهران الحكمة وتوافق على عقد صفقة.

وقال في خطاب أمام سكان ولاية آيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر يتجه الآن بشكل سريع نحو إيران، لذا سنرى ما سيحدث آمل أن يوافقوا على صفقة".