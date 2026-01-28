إعلان

من "خيال اليد" لـ 6/9.. إنقاذ عين شاب "انفجرت ذاتيًا" ببني سويف

كتب : مصراوي

12:20 ص 28/01/2026
بني سويف - حمدي سليمان:

نجح فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون بمستشفيات جامعة بني سويف، في إنقاذ عين مريض يبلغ من العمر 30 عامًا، بعد تعرضه لحالة خطيرة تمثلت في "انفجار ذاتي" بالعين، كاد أن ينهي قدرته على الإبصار بشكل كامل.

كان المستشفى قد استقبل المريض وهو يعاني من انفجار كامل بالعين، أدى إلى تفريغ محتويات الخزانة الأمامية نتيجة تآكل شديد أصاب القرنية، بسبب قرحة حادة لم تستجب للعلاجات السابقة، مما تسبب في تدهور حاد للرؤية لدرجة أن المريض لم يكن يميز سوى "خيال اليد".

ترقيع القرنية

تدخل الفريق الطبي على الفور لإجراء جراحة دقيقة، اعتمدت على ترقيع القرنية باستخدام "غشاء أمنيوزي طازج" (Fresh Amniotic Membrane)، وهو التدخل الذي أثمر عن تحسن ملحوظ في الحالة، إذ أظهرت فحوصات المتابعة استعادة المريض لنظره لتصل حدة الإبصار لديه إلى 6/9، في مؤشر يعكس تطور الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية.

