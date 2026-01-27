ضربها حتى الموت.. تأجيل محاكمة قاتل زوجته بالبحيرة إلى فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالرحيم علي مرسي، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة بالبحيرة إلى جلسة 22 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنايات دمنهور أصدرت حكماً في 15 أكتوبر 2025، بالسجن 15 عامًا على المتهم، لاتهامه بقتل زوجته داخل منزلهما بذات القرية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أبريل 2025، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا داخل منزلها بالقرية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بعد اعتدائه عليها بالضرب المبرح إثر خلاف أسري، ما أسفر عن وفاتها في الحال.