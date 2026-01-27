إعلان

أحمد العوضي ينشر مجموعة صور مع رحمة محسن من كواليس "علي كلاي"

كتب : مروان الطيب

07:03 م 27/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رحمة محسن من كواليس علي كلاي
  • عرض 3 صورة
    أحمد العوضي ورحمة محسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل الفنان أحمد العوضي الترويج لمسلسل "علي كلاي" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي صور من كواليس التصوير عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها مع المطربة الشعبية رحمة محسن التي تشاركه بطولة المسلسل وكتب العوضي على الصور: "علي وكاميليا، علي كلاي".

كواليس مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها أحمد العوضي قريبا

يشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة مي عمر بطولة فيلم "شمشون ودليلة" في أول تعاون لهما على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"الجلطة ذابت" المهن التمثيلية توضح تفاصيل حالة سامح الصريطي

بعد إثارتها الجدل.. معلومات عن صاحبة فيديو ثلاجة الموتى

مسلسل علي كلاي مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026 أحمد العوضي رحمة محسن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: مجلس السلام قد يمتد لمناطق أخرى حسب الحاجة
شئون عربية و دولية

ترامب: مجلس السلام قد يمتد لمناطق أخرى حسب الحاجة
ياسمين صبري بإطلالة جذابة.. لن تتوقع سعر الحذاء
الموضة

ياسمين صبري بإطلالة جذابة.. لن تتوقع سعر الحذاء
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف أسباب نقص التوريدات وتأثير رسوم إغراق "الصاج"
أخبار مصر

شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف أسباب نقص التوريدات وتأثير رسوم إغراق "الصاج"
"أصبحت ترند بالصدفة".. ما قصة دمية "الحصان الباكي" في الصين؟
علاقات

"أصبحت ترند بالصدفة".. ما قصة دمية "الحصان الباكي" في الصين؟
توروب: "يجب أن نصبر على مروان عثمان.. وقصة المهاجم مع المسؤولين"
رياضة محلية

توروب: "يجب أن نصبر على مروان عثمان.. وقصة المهاجم مع المسؤولين"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان