أحمد العوضي ينشر مجموعة صور مع رحمة محسن من كواليس "علي كلاي"

يواصل الفنان أحمد العوضي الترويج لمسلسل "علي كلاي" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي صور من كواليس التصوير عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها مع المطربة الشعبية رحمة محسن التي تشاركه بطولة المسلسل وكتب العوضي على الصور: "علي وكاميليا، علي كلاي".

كواليس مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها أحمد العوضي قريبا

يشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة مي عمر بطولة فيلم "شمشون ودليلة" في أول تعاون لهما على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

