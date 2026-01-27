"عيد الألوان وورش الكوميكس".. فعاليات الطفل غدًا بمعرض الكتاب

كتب – أحمد العش:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفاصيل برنامج أنشطة الطفل المقرر تنظيمه غدًا الأربعاء 28 يناير 2026، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار حرصها على تقديم محتوى ثقافي وتعليمي وترفيهي متكامل يستهدف الأطفال بمختلف أعمارهم، وينمّي مهاراتهم الإبداعية والفكرية في بيئة تفاعلية آمنة.



وأوضحت "الهيئة"، أن برنامج ركن الفنون القولية - نشاط الطفل ينطلق في تمام الساعة 11 صباحًا حتى 12 ظهرًا، يعقبه برنامج “مهنتي” من 12 إلى 1 ظهرًا، ثم ورشة مجلة نور من 1 إلى 2 ظهرًا.

وتستكمل الفعاليات بورشة “احكِ وارسم شخصية المعرض” بمشاركة الفنان أحمد عبد النعيم من 2 إلى 3 عصرًا، تليها ورشة فن الكوميكس التي يقدمها الفنان رشيف منصور من 3 إلى 4 عصرًا.



ويشهد الركن، خلال الفترة المسائية، عددًا من الفعاليات البارزة، من بينها “عيد الألوان” وورشة حكي وشعر للأطفال يقدمها الشاعر أحمد فضل شبلول من 4 إلى 5 مساءً، يليها لقاء مفتوح مع الأطفال تقدمه الدكتورة حنان موسى من 5 إلى 6 مساءً، بالإضافة إلى ورشة حكي تشارك فيها أحلام ملك والكاتب بهجت صميدة.

ويتضمن البرنامج أنشطة ركن الورش التفاعلية، التي تبدأ بـ مسابقة “مين الأول؟” من 10 إلى 11 صباحًا، ثم ورشة تعريف بحقوق الملكية الفكرية تقدمها الدكتورة فاطمة سمير عبد السلام من 11 إلى 12 ظهرًا، تليها فعالية نجوم التفوق، ثم لقاء مع الكاتبة هجرة الصاوي، وورش حكي وعرائس، وصولًا إلى شرح فلسفة منتسوري والأنشطة التعليمية باللغة الإنجليزية خلال الفترة من 2 إلى 4 عصرًا.



وتتنوع الأنشطة، في ركن الورش الفنية، على مدار اليوم، وتشمل ورشًا فنية لصناعة الإكسسوارات، والأورجامي، والكروشيه، والمكرمية، والرسم والتلوين، وصناعة الألعاب التعليمية، والرسم على الوجه، والصلصال، إلى جانب ورش لإعادة التدوير والتوعية البيئية، وذلك خلال فترات تمتد من 10 صباحًا وحتى 6 مساءً.



وأكدت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى جعل معرض القاهرة الدولي للكتاب مساحة حيوية لاكتشاف المواهب الصغيرة، وتعزيز حب القراءة والفنون لدى الأطفال، من خلال أنشطة تجمع بين التعليم والترفيه، وتسهم في بناء الوعي الثقافي لدى النشء.



