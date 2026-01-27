إعلان

محافظ القليوبية يفتتح أول معارض "أهلًا رمضان" بقليوب

كتب : مصراوي

06:48 م 27/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يفتتح أول معارض أهلًا رمضان بقليوب (1)
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يفتتح أول معارض أهلًا رمضان بقليوب (2)
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يفتتح أول معارض أهلًا رمضان بقليوب (3)
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يفتتح أول معارض أهلًا رمضان بقليوب (5)
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يفتتح أول معارض أهلًا رمضان بقليوب (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، المعرض الأول لمنتجات "أهلًا رمضان" بمدينة قليوب، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاحتياجات الرمضانية بأسعار مخفضة وجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر مع قرب حلول الشهر الكريم، وذلك رفقة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

تفقد المحافظ أجنحة المعرض التي ضمت السلع الأساسية من الأرز والسكر والزيوت والمكرونة والبقوليات، إلى جانب ركن خاص بـ "ياميش رمضان" واللحوم والدواجن، حيث اطمأن على توافر كميات كافية تلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة التي تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب ملحوظة، مع التأكيد على التصدي لأي محاولات للتلاعب أو المغالاة.

رقابة وجودة السلع

حرص عطية على التحدث مع المواطنين واستطلاع آرائهم حول جودة السلع وأسعارها، مؤكدًا أن توفير المتطلبات الأساسية يمثل أولوية قصوى للجهاز التنفيذي، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان استقرار الأسواق، فضلًا عن التوسع في إقامة هذه المعارض بمختلف المدن والمراكز لضمان وصول السلع المخفضة لكافة المستحقين بمختلف مناطق المحافظة.

خطة التوسع بالمراكز

أوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، أن معرض مدينة قليوب يمثل انطلاقة لسلسلة معارض سيتم افتتاحها تباعًا بمختلف مراكز ومدن القليوبية، لافتًا إلى أن التنسيق المستمر مع الموردين كفل طرح المنتجات بأسعار تنافسية مع الحفاظ على معايير الجودة، بما يسهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين طوال أيام الشهر المبارك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قليوب معرض أهلا رمضان محافظ القليوبية سلع رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"The Sun" البريطانية: مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميًا في 2026
أخبار مصر

"The Sun" البريطانية: مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميًا في 2026
ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري
أحمد العوضي ينشر مجموعة صور مع رحمة محسن من كواليس "علي كلاي"
زووم

أحمد العوضي ينشر مجموعة صور مع رحمة محسن من كواليس "علي كلاي"
الداخلية تكشف حقيقة خطف "طفلي البحيرة": حكم حضانة السر
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة خطف "طفلي البحيرة": حكم حضانة السر

ياسمين صبري بإطلالة جذابة.. لن تتوقع سعر الحذاء
الموضة

ياسمين صبري بإطلالة جذابة.. لن تتوقع سعر الحذاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى