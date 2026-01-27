محافظ القليوبية يفتتح أول معارض "أهلًا رمضان" بقليوب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، المعرض الأول لمنتجات "أهلًا رمضان" بمدينة قليوب، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاحتياجات الرمضانية بأسعار مخفضة وجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر مع قرب حلول الشهر الكريم، وذلك رفقة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

تفقد المحافظ أجنحة المعرض التي ضمت السلع الأساسية من الأرز والسكر والزيوت والمكرونة والبقوليات، إلى جانب ركن خاص بـ "ياميش رمضان" واللحوم والدواجن، حيث اطمأن على توافر كميات كافية تلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة التي تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب ملحوظة، مع التأكيد على التصدي لأي محاولات للتلاعب أو المغالاة.

رقابة وجودة السلع

حرص عطية على التحدث مع المواطنين واستطلاع آرائهم حول جودة السلع وأسعارها، مؤكدًا أن توفير المتطلبات الأساسية يمثل أولوية قصوى للجهاز التنفيذي، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان استقرار الأسواق، فضلًا عن التوسع في إقامة هذه المعارض بمختلف المدن والمراكز لضمان وصول السلع المخفضة لكافة المستحقين بمختلف مناطق المحافظة.

خطة التوسع بالمراكز

أوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، أن معرض مدينة قليوب يمثل انطلاقة لسلسلة معارض سيتم افتتاحها تباعًا بمختلف مراكز ومدن القليوبية، لافتًا إلى أن التنسيق المستمر مع الموردين كفل طرح المنتجات بأسعار تنافسية مع الحفاظ على معايير الجودة، بما يسهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين طوال أيام الشهر المبارك.