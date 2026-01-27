إعلان

بصور الأقمار الصناعية.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار

كتب : أحمد العش

09:00 م 27/01/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه السحب قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة وبشكل غير منتظم على بعض المناطق.

وأضافت "الأرصاد"، أنه من المتوقع زيادة شدة الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال فترات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر، تزامنًا مع تحول اتجاه الرياح إلى شمالية غربية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في ختام منشورها،ـ استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الجوية وإصدار التحديثات أولًا بأو

622819225_1317914950367069_4071337115973961260_n622786496_1317753437049887_4660814501212730650_n

اقرأ أيضًا:

توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل

مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام

حالات رفع عداد الكهرباء.. ماذا يحدث عند عدم سداد فاتورتين متتاليتين؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقمار الصناعية الطقس الامطار درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
أخبار المحافظات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
مروان عثمان: ارتداء قميص الأهلي مسؤولية كبيرة.. وسعيد بتسجيل أول أهدافي
رياضة محلية

مروان عثمان: ارتداء قميص الأهلي مسؤولية كبيرة.. وسعيد بتسجيل أول أهدافي
الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث "طريق الزقازيق" المثير للجدل

بصور الأقمار الصناعية.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار
أخبار مصر

بصور الأقمار الصناعية.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين الضربة المحدودة والحرب الشاملة.. ما خيارات ترامب العسكرية ضد إيران؟