بصور الأقمار الصناعية.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه السحب قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة وبشكل غير منتظم على بعض المناطق.

وأضافت "الأرصاد"، أنه من المتوقع زيادة شدة الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري خلال فترات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر، تزامنًا مع تحول اتجاه الرياح إلى شمالية غربية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في ختام منشورها،ـ استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الجوية وإصدار التحديثات أولًا بأو

