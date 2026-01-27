أحمد موسى: الدولة أثبتت جاهزيتها الكاملة لتأمين احتياجات المواطنين

شدد الإعلامي ؤ على أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية يتطلب "قفزة هائلة" لتجاوز العقبات الراهنة، لافتاً إلى أن التحديات لا تزال قائمة، ومن أبرزها ظاهرة الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة التي تخلق فوارق غير عادلة بين الطلاب، رغم أن التاريخ يثبت أن من قد يتعثر دراسياً قد يصبح عالماً مستقبلاً.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدولة تضع المواطن على رأس أولوياتها، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مطمئناً المصريين بأن كافة السلع الأساسية متوفرة في الأسواق والمنافذ.

وأضاف أن القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في وضع خطط استباقية ومدروسة لإدارة الأزمات، مستشهداً بكفاءة الدولة الاستثنائية إبان جائحة كورونا؛ حيث لم يشعر المواطن بنقص في احتياجاته بفضل المخازن الاستراتيجية التي تم تأمينها لمواجهة أي طوارئ.

وأوضح موسى، أن الجهود المصرية لا تقتصر على الداخل فقط، بل تمتد للدور الإقليمي، مشيراً إلى الإشادة الدولية بالتعاون المصري الوثيق عند معبر رفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً ثبات الموقف المصري ووضوحه.

وأشار إلى التباين الاقتصادي بين مصر وجيرانها في المنطقة، محذراً من تدهور الأوضاع في إيران نتيجة الانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية التي بلغت مستويات قياسية أمام الدولار، مما ألقى بظلال قاتمة على الوضع المعيشي في الشارع الإيراني.