نتنياهو يتعهد بعدم إدخال جنود أتراك أو قطريين إلى غزة.. ويحذّر إيران

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه استكمل المهمة المقدسة المتمثلة بإعادة كافة الأسرى الإسرائيليين، مضيفا "أقسمت بإعادة جميع أسرانا وحققت ذلك بالفعل".

وأشار نتنياهو، إلى أنه يركز اليوم على نزع سلاح حماس ومن كامل قطاع غزة سواء بالطريقة السهلة أو بالصعبة، متعهد بعد السماح بقيام دولة فلسطينية في غزة.

وأكد نتنياهو، أنه لن يسمح بدخول جنود أتراك أو قطريين إلى غزة، مشيرا إلى أن حكومته تعمل من أجل ضمان مستقبل وأمن دولتها لأجيال قادمة.

وحذّر نتنياهو من أنه في حال هاجمت إيران إسرائيل فسترد تل أبيب بقوة لم تعهدها طهران قط، موضحا: "مستعدون لأي سيناريو لكن إذا أخطأت إيران وهاجمتنا فردنا عليها سيكون مؤلما".