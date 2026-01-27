"سمر" تطلب خلع زوجها: "عايز يصورني فيديو في أوضة النوم"

تقدمت "سمر. ع"، 27 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بزوجها، بعد زواج لم يستمر سوى شهرين، مبررة طلبها بتعرضها لضغوط نفسية وسلوكيات وصفتها بـ"الغريبة"، مؤكدة أنها لم تعد تشعر بالأمان داخل منزل الزوجية.

وقالت الزوجة في صحيفة دعواها إنها تزوجت عن طريق ارتباط تقليدي، ولم تلاحظ خلال فترة الخطوبة ما يثير القلق أو يدعو للريبة، مشيرة إلى أن الخلافات بدأت بعد أسابيع قليلة من الزواج، عقب ملاحظتها تغيرات في سلوك الزوج داخل المنزل.

وأوضحت "سمر" أن زوجها طلب منها تصويرها داخل غرفة النوم "عايز يصورني فيديو في أوضة النوم"، وهو ما اعتبرته انتهاكًا صريحًا لخصوصيتها وكرامتها، مؤكدة أنها فوجئت بالطلب ورفضته بشكل قاطع، إلا أنه كرر الأمر أكثر من مرة، ما تسبب لها في صدمة نفسية شديدة.

وأضافت أنها حاولت في البداية احتواء الموقف، على أمل أن يكون تصرفًا عابرًا أو سوء تقدير، غير أن إلحاح الزوج المستمر أثار شكوكها حول نواياه، ودفعها إلى مواجهته وطلب احترام رغبتها وحدودها الشخصية.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها قابل مخاوفها بالاتهام بالمبالغة وسوء الظن، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما بشكل يومي، وتحولت الحياة الزوجية إلى حالة من التوتر الدائم، على حد قولها.

وأكدت أنها فقدت الشعور بالأمان النفسي داخل منزل الزوجية، خاصة مع تخوفها من احتمالية إساءة استخدام أي مواد مصورة مستقبلًا، وهو ما أدى إلى انهيار الثقة بين الطرفين، معتبرة أن استمرار العلاقة أصبح مستحيلًا.

وأوضحت "سمر" أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب حالة النفور الشديد التي وصلت إليها، معلنة استعدادها لرد مقدم الصداق والتنازل عن جميع حقوقها الشرعية مقابل الخلع.

ولذلك لجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، حيث أقامت دعوى خلع حملت رقم 961 لسنة 2025، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

