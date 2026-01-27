إعلان

فيديو كوميدي إيمي سمير غانم تغازل زوجها حسن الرداد من أحدث ظهور

كتب : مصراوي

07:59 م 27/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة إيمي سمير غانم
  • عرض 4 صورة
    إيمي سمير غانم
  • عرض 4 صورة
    إيمي سمير غانم وحسن الرداد

كتب- مروان الطيب:
شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو جديد نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
ظهرت إيمي في الفيديو مرتدية إكسسوار شنب وغازلت زوجها الفنانة حسن الرداد بطريقة كوميدية، وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها.


آخر تعاون بين حسن الرداد إيمي سمير غانم
كان آخر تعاون بين حسن الرداد إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكم" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.
تدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة تدور حول سها وفادي اللذان يستعدان للزواج، لكنهما يقعان في العديد المشاكل قبل الزفاف، وأثناء محاولتهما لحلها، تتداخل حياتهما مع سبع حكايات حول زيجات انتهت بالفشل، لتجعلهما يعيدان التفكير في خطوة الزواج قبل الوصول لحافة الانفصال.

حسن الرداد إيمي سمير غانم

