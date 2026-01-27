رد هيئة المحكمة وطعن ضد تقرير العباسية يؤجل "قضية المنشار" لـ 3 فبراير

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المنشار الكهربائي" إلى جلسة 3 فبراير 2026، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن طلب رد هيئة المحكمة، على أن يتم نظر القضية أمام دائرة مغايرة لاستكمال إجراءات التقاضي.

تشكيك طبي

شهدت الجلسة تصعيدًا من دفاع المتهم الذي تقدم بطلب للطعن بالتزوير على التقرير الطبي الصادر من مستشفى العباسية للأمراض النفسية، مطالبًا باستبعاده وتشكيل لجنة خماسية من أساتذة الجامعات لإعادة التقييم النفسي للمتهم.

استند الدفاع في طعنه إلى أحكام قضائية سابقة، أبرزها القضية رقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، التي أثبتت حيثياتها وجود ما وصفه بـ"فساد وإهمال" في تقارير صادرة عن المستشفى، إضافة إلى القضية رقم 11067 لسنة 2021 جنايات قسم ثان أسيوط، التي شككت المحكمة فيها بسلامة التقارير النفسية واستبدلتها بلجنة جامعية.

أفعال صادمة

برر المحامي طلب إعادة التقييم النفسي بسرد قائمة من الأفعال "غير الطبيعية" المنسوبة للمتهم، تضمنت طهي وتناول أجزاء من جسد المجني عليه، ووضع دماء الضحية على نظارته وتصويرها بقصد التفاخر، فضلًا عن تعاطي الخمور وحمل أسلحة بيضاء داخل المدرسة وتعدد مشاجراته ورسوبه المتكرر.

وطالب الدفاع باستدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشته حول ما ورد في تحريات المباحث عن وجود "علاقات جنسية غير مكتملة" بين طلاب وانتشار الأسلحة البيضاء، كما طلب استدعاء وزير الصحة لمساءلته عن سلامة الإجراءات المتبعة في تقارير مستشفى العباسية.

خلفية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، حيث أقدم المتهم على استدراج المجني عليه والاعتداء عليه بآلة حادة قبل تقطيع جثمانه وإخفاء أجزائه.

وكانت النيابة العامة قد أكدت في تحقيقاتها وعي المتهم وإدراكه الكامل لأفعاله، مدعومة بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت وجود تخطيط مسبق للجريمة، بينما قررت المحكمة الاستماع لطلبات الدفاع للفصل فيها خلال الجلسات القادمة أمام الهيئة الجديدة.