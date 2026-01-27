"وجبة تمر" تصيب 4 أشقاء بتسمم حاد في القليوبية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 4 أشقاء بقرية زيان التابعة لمركز الستاموني في محافظة الدقهلية بحالة تسمم حاد، وجرى نقلهم جميعًا بصفة عاجلة إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك إثر تناولهم كمية من التمر داخل منزل الأسرة.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من إدارة مستشفى جمصة المركزي، يؤكد وصول 4 أطفال أشقاء يعانون من أعراض مرضية مفاجئة تشمل قيئًا وإسهالًا، مع وجود شبهة "ادعاء تسمم".

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى المستشفى، وتبين بالفحص إصابة كل من رضا السيد عطية، 17 عامًا، وشقيقها زياد، 15 عامًا، وفارس، 12 عامًا، إضافة إلى شقيقتهم الصغرى مكة، 6 سنوات. وكشفت التقارير الطبية الأولية معاناة جميع الأشقاء من نوبات قيء مستمر وآلام حادة بالبطن استدعت حجزهم للعلاج.

بسؤال المصابين عن ملابسات الواقعة، أكدوا أن الأعراض ظهرت عقب تناولهم "تمر" قام والدهم بشرائه قبل أيام استعدادًا لشهر رمضان المبارك. وقد جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.