هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في أسبوع الموضة بباريس

كشفت المطربة هيفاء وهبي عن أحدث إطلالة لها من مشاركتها في أحد عروض الأزياء العالمية في أسبوع الموضة بباريس.

ونشرت هيفاء مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "عرض أزياء "جابرييل" مجموعة ربيع وصيف 2026".

وتألقت هيفاء في عرض الأزياء، وظهرت مرتدية فستان بلون وردي فاتح، مزخرف ببعض الزهور الكبيرة، مما أعطها لمسة أنثوية جريئة.

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

