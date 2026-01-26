المنوفية - أحمد الباهي:

أحبطت لجنة من مديرية الطب البيطري بالمنوفية محاولة جزارين طرح لحوم "جاموسة نافقة" للبيع، بعد ضبطهما متلبسين بذبحها أمام محطة بنزين سكة زاوية جروان بنطاق مركز الباجور، في واقعة تكشف استهتارًا بصحة المواطنين من أجل الربح السريع.

وكشفت التحريات الأمنية تفاصيل الواقعة، حيث تبين قيام المتهمين بشراء الجاموسة بمبلغ زهيد قدره 12 ألف جنيه فقط بعد نفوقها، ثم شرعا في ذبحها وتجهيزها تمهيدًا لتقطيعها وبيعها للمستهلكين كلحوم طازجة، مخالفين بذلك كافة الاشتراطات الصحية، مما كان يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة لولا تدخل الأجهزة الرقابية.

وتحفظت اللجنة البيطرية فورًا على الذبيحة الفاسدة وكافة المضبوطات، بما في ذلك مركبة "تريسيكل" كانت مجهزة لنقل اللحوم وتوزيعها، فيما حررت الجهات المختصة محضرًا رسميًا بالواقعة، وأحالت المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في المخالفات الجسيمة المنسوبة إليهما.

وجاءت عملية الضبط الناجحة خلال حملة تفتيشية مكثفة قادها الدكتور عبد الباسط النديم، مدير الإدارة البيطرية بالباجور، رفقة الدكتور محمود ندا، رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم، في إطار خطة المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق ومنع تداول أي سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.