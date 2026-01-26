إعلان

صفقة الـ 12 ألف جنيه.. ضبط جزارين ذبحا "جاموسة ميتة" لبيع لحومها بالمنوفية (صور)

كتب : مصراوي

08:51 م 26/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أثناء نقل الجاموسة إلى أحد محلات الجزارة
  • عرض 3 صورة
    ذبح جاموسة بعد نفوقها بالمنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

أحبطت لجنة من مديرية الطب البيطري بالمنوفية محاولة جزارين طرح لحوم "جاموسة نافقة" للبيع، بعد ضبطهما متلبسين بذبحها أمام محطة بنزين سكة زاوية جروان بنطاق مركز الباجور، في واقعة تكشف استهتارًا بصحة المواطنين من أجل الربح السريع.

وكشفت التحريات الأمنية تفاصيل الواقعة، حيث تبين قيام المتهمين بشراء الجاموسة بمبلغ زهيد قدره 12 ألف جنيه فقط بعد نفوقها، ثم شرعا في ذبحها وتجهيزها تمهيدًا لتقطيعها وبيعها للمستهلكين كلحوم طازجة، مخالفين بذلك كافة الاشتراطات الصحية، مما كان يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة لولا تدخل الأجهزة الرقابية.

وتحفظت اللجنة البيطرية فورًا على الذبيحة الفاسدة وكافة المضبوطات، بما في ذلك مركبة "تريسيكل" كانت مجهزة لنقل اللحوم وتوزيعها، فيما حررت الجهات المختصة محضرًا رسميًا بالواقعة، وأحالت المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في المخالفات الجسيمة المنسوبة إليهما.

وجاءت عملية الضبط الناجحة خلال حملة تفتيشية مكثفة قادها الدكتور عبد الباسط النديم، مدير الإدارة البيطرية بالباجور، رفقة الدكتور محمود ندا، رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم، في إطار خطة المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق ومنع تداول أي سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جاموسة ميتة ذبح جاموسة ميتة ضبط جزارين المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
علاقات

ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "ن النسوة" رمضان 2026
زووم

طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "ن النسوة" رمضان 2026
أول تعليق من حماس بعد العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من حماس بعد العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي.. ماذا قالت؟
نار الانتقام تحرق جيرة"السلام" والضحية:جثة طفلة في طشت غسيل
حوادث وقضايا

نار الانتقام تحرق جيرة"السلام" والضحية:جثة طفلة في طشت غسيل
عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش
رياضة عربية وعالمية

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره