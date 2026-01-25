إعلان

"قطعوا ديله بالمنشار".. القصة الكاملة لواقعة صيد قرش نادر بالبحر الأحمر (صور)

كتب - مختار صالح:

11:22 م 25/01/2026
    صيد القرش الحوتي بهلول
    سمكة القرش الحوت مسالمة لا تهاجم الصيادين
    القرش الحوتي بهلول
    القرش الحوتي بهلول
    فم القرش الحوتي

لم تكن مجرد رحلة صيد، بل كانت جريمة بيئية كاملة الأركان جرى توثيقها بالصوت والصورة، في مشهد "وحشي" تجرد من الإنسانية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية صيد "القرش الحوتي" (المعروف بـ بهلول)، الصديق المسالم للإنسان والمهدد بالانقراض، وهو يواجه مصيرًا دمويًا تحت أسنان "المنشار"، واقعة أشعلت الغضب من الغردقة إلى أقصى السواحل، ليدق ناقوس الخطر حول حماية كنوزنا المائية.

- جريمة "المنشار".. دماء في مياه فيروزية

ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صادم، يظهر فيه مجموعة من الصيادين وهم يسحبون القرش الحوتي إلى قاربهم، قبل أن يبدأوا في التعامل معه بطريقة وحشية شملت - بحسب المتداول - بتر أجزاء منه، وسط استنكار واسع من خبراء البيئة الذين وصفوا القرش الحوتي بأنه "سفير السياحة البحرية" في مصر، كونه كائناً ضخماً لكنه أليف، يتغذى على العوالق ولا يشكل أي خطر على البشر.

- التحرك السريع.. من "التحقيق" إلى "القبض"

بعد ساعات من "الغموض" حول موقع الواقعة، قطعت وزارة البيئة الشك باليقين، وبتوجيهات مباشرة من الدكتورة منال عوض (وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة)، استنفرت الأجهزة التنفيذية وقطاع حماية الطبيعة جهودها. وبالفعل، لم تمر ساعات حتى أعلنت الوزارة عن نجاحها في تحديد الهوية: التوصل إلى الصيادين المتورطين في الفيديو، وإلقاء القبض على المجموعة المسؤولة عن "المجزرة البشرية"، وإحالة المتهمين إلى النيابة المختصة بتهمة صيد كائن نادر ومجرم صيده دولياً ومحلياً.

- أهمية القرش الحوتي "بهلول"

القرش الحوتي ليس مجرد سمكة، بل هو ثروة قومية للأسباب التالية:

- عامل جذب سياحي: يقصد آلاف السائحين مدينة الغردقة ومرسى علم خصيصاً لممارسة الغوص بجانبه، مما يدر ملايين الدولارات للدخل القومي. - التوازن البيئي: يعد من الكائنات المنقية للمياه ويحافظ على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر.

- الندرة: مُدرج على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) ككائن مهدد بخطر الانقراض. رسالة الوزارة: "المجتمع عيننا الثالثة" أكدت وزارة البيئة أن هذه الواقعة كشفت عن "تقصير ووعي غائب" لدى بعض الصيادين، مشددة على أن القانون سيطبق بكل حزم. وفي خطوة استباقية، دعت الوزارة المواطنين ليكونوا "حراس الطبيعة"، معلنة عن رقم "واتس آب" (01222693333) للإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات بحرية. وتمثل سرعة القبض على الجناة في واقعة القرش الحوتي رسالة حاسمة بأن حماية التنوع البيولوجي في مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه. إن تفعيل القوانين البيئية وتطبيق العقوبات الرادعة ضد الصيد الجائر للكائنات المهددة بالانقراض، هو الضمانة الوحيدة لاستدامة الموارد الطبيعية وحماية قطاع السياحة البيئية الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مع ضرورة تكثيف حملات التوعية للصيادين بخطورة هذه الممارسات على مستقبل الثروة السمكية والبيئة البحرية.

