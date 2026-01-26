إعلان

نقيب المحامين يصدر بيانًا مهمًا بشأن أزمة نيابة النزهة

كتب : أحمد عبدالمنعم

01:16 ص 26/01/2026 تعديل في 01:20 ص

عبدالحليم علام نقيب المحامين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر الدكتور عبدالحليم علام، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، أكد فيه أنه يتابع من مكتبه بمقر النقابة العامة، تطورات أزمة المحامين داخل نيابة النزهة، إذ يرصد الموقف لحظة بلحظة في ضوء ما ورد من شكاوى واستغاثات تتعلق بسير العمل والإجراءات غير المقبولة التي اتُخذت بحق عدد من الزملاء أثناء تأدية مهامهم المهنية.

وأوضح البيان، أن النقيب العام أجرى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية، ومع المستشار النائب العام حتى تتخذ التحقيقات مجراها القويم وفق مقتضيات العدالة، في إطار تحرك عاجل يستهدف محاسبة المتجاوزين بحق الأعضاء، وضمان حماية حقوقهم وصون كرامتهم المهنية، مع التأكيد على احترام الضمانات القانونية المقررة لهم، ورفض أي تجاوزات أو ممارسات تمس مكانتهم أو تعوق أداء رسالتهم.

فى السياق ذاته، تم تكليف النقباء: "مجدى حافظ، أحمد مهنا، محمود الدخلي، أبو بكر ضوه، ممدوح عبد العال، محمود تفاحة، محمد عيسى، محمد هيبة، وعيسى أبو عيسى"، بمتابعة مجريات التحقيقات وموافاة النقيب بكافة التطورات أولاً بأول، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

أكدت نقابة المحامين، تمسكها الكامل بضمان حقوق المحامين وصون كرامتهم وفق أحكام الدستور والقانون، مع إعلاء قيم التعاون وما هو واجب من الاحترام المتبادل، وبما يكفل إظهار الحقيقة كاملة في إطار من الحيدة والنزاهة الكاملة.

يذكر أن الأزمة بدأت بتجاوز مدير النيابة في حق المحامين المتواجدين في الممر، ثم وجّه للحرس أمرًا بإخلاء المكان على الفور، قبل أن يبدي محاميان اعتراضهما، لكن الموقف تصاعد سريعًا، إذ جرى تحرير مذكرة بحقهما، والتحفظ عليهما، قبل عرضهما على نيابة شمال القاهرة الكلية.

وفور نشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع عدد من المحامين لمساندة زملائهم مع تدخل النقابة العامة ووجود عددا من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات، مطالبين بتفريغ كاميرات المراقبة.

