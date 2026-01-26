إعلان

الذهب يُسجل مستوى قياسيًا جديدًا فوق 5000 دولار للأونصة

كتب : مصراوي

01:39 ص 26/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قفز الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزا مستوى 5000 دولار للأونصة "الأوقية"، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأدى تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن جرينلاند إلى زيادة ارتفاع الذهب هذا العام وسط توقعات بمزيد من حالة عدم اليقين المالي والجيوسياسي.

وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 64% في عام 2025، مدعوما بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية - مع تمديد الصين موجة شراء الذهب للشهر الرابع عشر في ديسمبر- وتدفقات قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: "توقعاتنا لهذا العام أن يصل سعر الذهب إلى 6400 دولار للأونصة بمتوسط 5375 دولارا"، وفقا للغد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

ارتفاع الذهب الذهب ارتفاع قياسي للذهب الأوقية ارتفاع أوقية الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيان مهم من الداخلية بشأن تنفيذ أعمال توسعة كوبري مصر للطيران
حوادث وقضايا

بيان مهم من الداخلية بشأن تنفيذ أعمال توسعة كوبري مصر للطيران
الذهب يُسجل مستوى قياسيًا جديدًا فوق 5000 دولار للأونصة
اقتصاد

الذهب يُسجل مستوى قياسيًا جديدًا فوق 5000 دولار للأونصة
مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
زووم

مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
أخبار مصر

"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت
أخبار مصر

مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت