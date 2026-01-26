بيان مهم من الداخلية بشأن تنفيذ أعمال توسعة كوبري مصر للطيران

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامنا مع تنفيذ أعمال توسعة كوبري مصر للطيران، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمسطح كوبري مصر للطيران في الإتجاه القادم من أسفل كوبرى الطيران إتجاه شارع الميرغني لتنفيذ أعمال القواعد الخرسانية للكوبري.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن أعمال التوسعة بدأت اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25/1/2026 لمدة "3 أشهر فقط"، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية نحو تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمسطح كوبري مصر للطيران في الإتجاه القادم من أسفل كوبري الطيران اتجاه شارع الميرغني مع تحويل حركة المرور اتجاه أعلى كوبري مصر للطيران فالدوران والعودة من المآوى الدوراني بأول شارع الحرية اتجاه شارع الميرغني.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.