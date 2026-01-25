تصادم مروع ينهي حياة شاب وطفل بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بإصابات متنوعة، في تصادم مروع على طريق المحيط بالقرب من مركز سمالوط شمالي محافظة المنيا، بين سيارة ودراجة بخارية.

أسفر الحادث عن مصرع كل من بيشوي مدحت، 25 سنة، والطفل كاراس بباوي، 12 سنة، في موقع الحادث، بينما أصيب بيشوي زيان، 27 سنة، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك فور وقوع التصادم الذي تعاملت معه الجهات المعنية بسرعة لنقل الضحايا وتسيير الحركة المرورية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا رسميًا بالحادث، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على الملابسات.