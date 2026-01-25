إعلان

تصادم مروع ينهي حياة شاب وطفل بالمنيا

كتب : جمال محمد

11:11 م 25/01/2026

تصادم مروع ينهي حياة شاب وطفل بالمنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بإصابات متنوعة، في تصادم مروع على طريق المحيط بالقرب من مركز سمالوط شمالي محافظة المنيا، بين سيارة ودراجة بخارية.

أسفر الحادث عن مصرع كل من بيشوي مدحت، 25 سنة، والطفل كاراس بباوي، 12 سنة، في موقع الحادث، بينما أصيب بيشوي زيان، 27 سنة، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك فور وقوع التصادم الذي تعاملت معه الجهات المعنية بسرعة لنقل الضحايا وتسيير الحركة المرورية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا رسميًا بالحادث، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على الملابسات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة مستشفى سمالوط النموذجي مديرية أمن المنيا حادث تصادم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور

"قطعوا ديله بالمنشار".. القصة الكاملة لواقعة صيد قرش نادر بالبحر الأحمر
أخبار المحافظات

"قطعوا ديله بالمنشار".. القصة الكاملة لواقعة صيد قرش نادر بالبحر الأحمر
أحمد موسى يكشف عتاب مبارك للمشير طنطاوي وحقيقة "التوريث"
أخبار مصر

أحمد موسى يكشف عتاب مبارك للمشير طنطاوي وحقيقة "التوريث"
غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي