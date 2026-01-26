فحص 1200 أسرة.. "صحة الدقهلية" تكرم فرق "المسح التدرجي"

الدقهلية - رامي محمود:

كرّم الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، الفرق المتميزة التي شاركت في تنفيذ "المسح التدرجي الصحي" للأمراض غير السارية، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة والإنجاز النوعي الذي تحقق خلال تنفيذ المسح على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي.

شهد التكريم حضور الدكتورة زينب ربيع، منسق عام المبادرات بالمديرية، والدكتورة آية حجازي، منسق مبادرة الأمراض المزمنة بالمديرية، حيث قدم وكيل الوزارة دروع العرفان والتقدير للفريق الطبي والفني المشارك، معربًا عن امتنانه للالتزام والاحترافية العالية التي أظهروها أثناء مراحل العمل الميداني المختلفة.

فحص 1200 أسرة

وأكد "الجزار" أهمية مثل هذه المبادرات في دعم خطط الدولة للوقاية من الأمراض غير السارية، موضحًا أن المسح تم تنفيذه بدقة وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية، وشمل فحص 1200 أسرة كعينة عشوائية تم اختيارها من جميع المراكز على مستوى المحافظة خلال 30 يومًا، كما تم استكمال فحص "الفيبروسكان" كجزء أساسي من خطة التقييم الشامل.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المسح جاء تحت إشراف فريق المديرية المختص بالمبادرات الصحية والأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود المديرية المستمرة في تطوير الخدمات الصحية والمبادرات الوقائية، بهدف رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.