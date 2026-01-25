إعلان

خلل في التروس.. غلق كوبري "أبو زعبل الجديد" 15 يومًا (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:54 م 25/01/2026
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بدء أعمال صيانة شاملة لكوبري "أبو زعبل الجديد" بمدينة الخانكة، مع إصدار قرار بغلقه مؤقتًا لمدة 15 يومًا أمام حركة المرور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرورية، وذلك استجابة لتقارير اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري التي استوجبت التحرك الفوري.

جاء القرار بعد أن رصدت اللجنة الفنية خللًا في التروس المسؤولة عن حركة الجزء المتحرك من الكوبري، مما استدعى التدخل العاجل لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع أي حوادث، حيث وجه المحافظ الشركة المنفذة بضرورة سرعة الصيانة وفق أعلى المعايير الفنية، مع متابعته المستمرة لتذليل كل العقبات الإدارية والفنية لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد للإصلاح.

تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، الموقع ميدانيًا لمتابعة انطلاق الأعمال الإنشائية والميكانيكية على أرض الواقع، مؤكدةً أن قرار الغلق يعد إجراءً احترازيًا ضروريًا لحماية الأرواح، مشيرةً إلى وجود تنسيق كامل مع رئاسة مركز ومدينة الخانكة ومديرية الطرق لمراقبة جودة التنفيذ لحظة بلحظة.

وأهابت محافظة القليوبية بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالمسارات المرورية البديلة التي تم تحديدها بالتعاون مع إدارة المرور، لتفادي التكدس وتسهيل الحركة حتى الانتهاء من كل أعمال الترميم وإعادة التأهيل.

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية كوبري أبو زعبل الجديد الخانكة الأجهزة الأمنية الهيئة العامة للطرق والكباري

