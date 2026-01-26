تجمدوا من البرد.. مصرع 7 أشخاص في أمريكا بسبب الصقيع ودرجات الحرارة



وكالات

لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم من شدة البرد في الولايات المتحدة بسبب الصقيع ودرجات الحرارة المنخفضة، وفقا لما أفادت به شبكة "سي إن إن" التلفزيونية.

جاء في خبر القناة التلفزيونية: "لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم من البرد في الولايات المتحدة وسط أدنى درجات الحرارة في فصل الشتاء وانتشار الصقيع الشديد".

وجمعت قناة CNN بيانات الوفيات الناجمة عن الأحوال الجوية السيئة من عدة ولايات.

وأفاد كيرك واتسون، عمدة مدينة أوستن بولاية تكساس، بوفاة شخص تجمدا نتيجة عاصفة ثلجية.

ونقلت القناة التلفزيونية، عن بيانات من وزارة الصحة بالولاية، أن "شخصين لقيا حتفهما بسبب انخفاض حرارة الجسم في لويزيانا نتيجة عاصفة ضربت الولاية في نهاية هذا الأسبوع".

وضربت الأمطار المتجمدة المناطق الشمالية والوسطى من الولاية ليلة السبت، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة دون الصفر في جميع أنحاء الولاية حتى صباح الثلاثاء.

وحثت السلطات الصحية الإقليمية، المواطنين المعرضين لخطر البرد على البحث عن مراكز تدفئة في مناطقهم، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع الطوارئ الإلكتروني للولاية.

وأصدرت 21 ولاية أمريكية على الأقل حالة طوارئ بسبب عاصفة شتوية عنيفة تجتاح الولايات المتحدة، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وتطال العاصفة أكثر من 180 مليون شخص من نيو مكسيكو إلى ماين، مع توقعات بثلوج غزيرة تصل إلى 12 إنشا في وادي أوهايو والساحل الشرقي، وجليد كثيف يهدد الطرق والكهرباء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة وتكوّن جليد خطير من شرق تكساس إلى كارولاينا الشمالية.

وتم إعلان حالة الطوارئ في 21 ولاية على الأقل، وستُغلق المدارس الحكومية في نيويورك يوم الاثنين، وفقا لروسيا اليوم.