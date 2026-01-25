إعلان

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

كتب : مصراوي

09:43 م 25/01/2026

المتهم والمضبوطات

قبل لحظات من مغادرته البلاد، سقط مخطط تهريب آثار في قبضة أجهزة الأمن، بعدما عُثر بحوزة أحد المسافرين على عشرات العملات الأثرية المخبأة داخل ملابسه، في محاولة لتهريبها خارج مصر.

الإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ ضبطت شخصا يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الخارج عبر ميناء الإسكندرية الدولي.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على 66 قطعة عملة معدنية قديمة مختلفة الأحجام والأشكال، مخبأة داخل ملابسه، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تبين أن العملات المضبوطة أثرية.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

