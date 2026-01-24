"سينما النصر" تنهار فوق 5 أصدقاء بالشرقية.. مصرع شاب ونجاة رفاقه

لقي شاب مصرعه اليوم تحت أنقاض مبنى "سينما النصر" القديمة بمدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، شمالي شرق القاهرة، وذلك في حادث مأساوي أسفر عن وفاته فورًا إثر انهيار أجزاء من سقف المبنى عليه بشكل مفاجئ بمنطقة نقيزة في حي ثان، مما حول نزهة شبابية إلى مأساة أثارت الذعر بين سكان المنطقة.

كشفت مصادر من موقع الحادث أن الضحية يدعى أحمد صابر الحداد، 21 عامًا، مقيم بمنطقة المنشية الجديدة، وكان رفقة أربعة من أصدقائه داخل المبنى لحظة وقوع الانهيار، حيث تمكن الأصدقاء الأربعة من النجاة بأعجوبة والفرار من الموت، بينما لم يستطع أحمد الإفلات من الكتل الخرسانية المتساقطة التي حاصرته وأودت بحياته في الحال.

تحقيقات وإجراءات

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني مشدد حول محيط المبنى المنهار لتأمين المارة، وتم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى فاقوس العام ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.

وفي الوقت نفسه، باشر قسم شرطة فاقوس الاستماع لأقوال أصدقاء الضحية الناجين، وذلك لتحديد ظروف تواجدهم داخل المبنى المهجور والوقوف على الملابسات الدقيقة للواقعة دعمًا للتحقيقات.