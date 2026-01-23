جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ ورشة تعليمية فنية بعنوان "رحلة الكتابة عبر الزمن" للأطفال، ضمن الأنشطة التي يقدمها المتحف للمجتمع المحلي، بهدف تنمية وعي النشء وربطهم بالتاريخ والحضارة، من خلال التعرف على تطور أدوات الكتابة عبر العصور، في رحلة ممتعة انطلقت من العصر المصري القديم مرورًا بعدة عصور مختلفة.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة استهدفت الأطفال من سن 6 إلى 14 سنة، في إطار الدور التوعوي والتعليمي للمتحف لتبسيط التاريخ ونشر الوعي الأثري بين النشء.

وأوضح "حسنين" أن الأطفال تعرفوا خلال الورشة على تطور أدوات الكتابة عبر العصور، بدءًا من العصر المصري القديم، مرورًا بالعصور اليونانية والرومانية والقبطية، وصولًا إلى العصر الإسلامي والحديث، وذلك من خلال شرح مبسط يناسب أعمارهم في الجانب النظري للورشة، مع ربط المعلومات التاريخية بالتطبيق العملي أثناء ورشة العمل.

وأكد مدير المتحف أن الأطفال نفذوا أنشطة فنية تفاعلية، تضمنت تلوين نماذج لأدوات الكتابة المستخدمة في كل عصر، ثم تجميع أعمالهم وتعليقها على لوحة فنية جماعية توضح تطور أدوات الكتابة عبر التاريخ، في تجربة تعليمية ممتعة جمعت بين المعرفة والإبداع.

وأشار مدير المتحف إلى أن الورشة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الأطفال، وأسهمت في تنمية مهاراتهم الفنية، وتعزيز فهمهم لقيمة الكتابة ودورها في حفظ الحضارة الإنسانية، وسط أجواء تعليمية ممتعة داخل المتحف.