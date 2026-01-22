إعلان

تجديد حبس المتهم بقتل أطفال قرية الراهب بالمنوفية 15 يومًا -صور

كتب : أحمد الباهي

02:10 م 22/01/2026
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الجاني يصطحب الأطفال لمنزل الإعدام
  • عرض 5 صورة
    الجاني
  • عرض 5 صورة
    المتهم يلحق بالضحايا على دراجة هوائية
  • عرض 5 صورة
    كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل الجريمة

قررت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم "م.ج" 28 عامًا، في واقعة قتل ثلاثة أطفال بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار حبسه احتياطيًا لحين استكمال إجراءات الفحص وسماع الشهود.

وأوضح مصدر مسؤول لموقع "مصراوي"، أن قرار التجديد جاء في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، وما تضمنته من أقوال الشهود والتحريات التي دعمت الاتهامات الموجهة للمتهم، في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية ومحافظة المنوفية بشكل عام.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على ثلاثة أطفال داخل دار مهجورة بقرية الراهب، حيث جرى الانتقال والفحص، وتبين وجود شبهة جنائية.

وضبط المتهم بعد تكثيف التحريات، وجرى عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسه على ذمة القضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستمرار التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

قتل أطفال قرية الراهب المنوفية نيابة شبين الكوم

