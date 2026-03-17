عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الوضع الراهن بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، وبحث أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، وذلك في إطار جهود المحافظة للدفع بملف الاستثمار وتحسين بيئة العمل داخل المنطقة.

جاء الاجتماع بحضور بلال حبش نائب المحافظ، ومسؤولي جهات مياه الشرب والصرف الصحي والري وجهاز حماية النيل وإدارة الاستثمار، حيث تم استعراض عدد من المشكلات المرتبطة بالمرافق الحيوية، خاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تمثل أحد أبرز التحديات أمام جذب الاستثمارات.

تسرب المياه الجوفية على رأس المشكلات

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مشكلة تسرب المياه الجوفية بمدخل المنطقة الصناعية، موجّهًا بسرعة التعامل معها نظرًا لتأثيرها على البنية التحتية وحركة العمل داخل المنطقة.

تحليل عينات لتحديد مصدر المياه المتسربة

ووجّه المحافظ بالتعامل مع المشكلة من خلال مسارين متوازيين، الأول يتمثل في سحب عينات من المياه المتسربة وتحليلها بمعامل وزارة الصحة لتحديد طبيعتها ومصدرها، تمهيدًا للتنسيق مع وزارة الري بشأن آليات التصريف الآمن، حال ثبوت كونها مياهًا جوفية غير ملوثة.

حلول فنية عاجلة ودراسة ميدانية شاملة

أما المسار الثاني، فيركز على الحل الجذري من خلال الاعتماد على التحليل المتخصص عبر المعامل المركزية، ومراجعة تقارير معهد بحوث المياه الجوفية السابقة، إلى جانب تكليف جهة استشارية متخصصة بإجراء دراسة ميدانية دقيقة لتحديد الأسباب الفنية للتسرب ووضع حلول نهائية قابلة للتنفيذ.

خطة متكاملة لتحسين بيئة الاستثمار

وأكد المحافظ أهمية التحرك السريع والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، موجّهًا بإعداد تقرير تفصيلي شامل يتضمن حصرًا دقيقًا لكافة احتياجات ومشكلات المنطقة الصناعية، مع طرح الحلول المقترحة إداريًا وفنيًا وماليًا، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجداول الزمنية.

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتسريع وتيرة الأداء، بما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للتنمية الصناعية داخل المحافظة.