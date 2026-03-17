في تصعيد جديد.. غارة إسرائيلية تقتل جنديًا لبنانيًا وتُصيب 4 آخرين

كتب : مصطفى الشاعر

03:42 م 17/03/2026

غارات إسرائيلية أرشيفية

أعلن الجيش اللبناني، في بيان رسمي، عن مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين، بينهم حالة "حرجة جدا"، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفتهم في جنوب لبنان.

استهداف مباشر لدورية عسكرية

أوضح البيان، اليوم الثلاثاء، أن العسكريين كانوا يستقلون سيارة ودراجة نارية عندما باغتتهم الضربة الإسرائيلية بالقرب من مدينة "النبطية"، مما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف القوات المسلحة.

رد إسرائيلي: "نُحارب حزب الله لا الجيش"

من جانبه، علّق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادث مؤكدا أنه "على دراية بالادعاءات" التي تُفيد بإصابة جنود لبنانيين في غارة جوية، مشيرا إلى أن الواقعة "قيد المراجعة" حاليا.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن عملياتهم العسكرية موجهة ضد عناصر "حزب الله" فقط، وليست ضد القوات المسلحة اللبنانية، رغم تكرار استهداف مواقع وآليات تابعة للجيش اللبناني.

يأتي هذا الاستهداف في وقت تشهد فيه "الحدود اللبنانية" تصعيدا عسكريا هو الأخطر منذ سنوات، وسط تبادل مستمر للقصف بين إسرائيل وحزب الله.

