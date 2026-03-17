تواصل مديرية التموين بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لتوفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين في مختلف المراكز والمدن، مع التأكيد على الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة، ومنع أي محاولات للبيع بأزيد من التسعيرة المحددة، وذلك في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ضخ كميات إضافية لتلبية الطلب

أكد المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام التموين بأسوان، أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لضخ كميات كافية من أسطوانات البوتاجاز داخل المناطق السكنية المختلفة، بما يضمن سهولة حصول المواطنين عليها دون معاناة أو تزاحم، خاصة مع تزايد معدلات الاستهلاك خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل زيادة الطلب على أسطوانات البوتاجاز بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تم التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، ومنها الخطارة، والنجع الجديد، والعجباب، وأبو الريش، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى داخل المحافظة.

رقابة مشددة ومحاضر فورية للمخالفين

وأوضح مدير التموين أن الحملات الرقابية مستمرة على مستودعات البوتاجاز، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ عمرو لاشين، للتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم استغلال المواطنين. وشدد على أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالف.

وفي هذا الإطار، تم تحرير عدد من المحاضر ضد أصحاب مستودعات ثبت تورطهم في البيع بأسعار أعلى من المحددة، من بينها محضر جنح رقم 7881 لسنة 2023 لصاحب مستودع بمنطقة عزبة تلي بإدفو، بعد ثبوت مخالفته، بالإضافة إلى محضر آخر لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

وناشدت مديرية التموين المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي محاولات لبيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار تزيد على المقررة، مؤكدة سرعة التعامل مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط في الأسواق.